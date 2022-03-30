五月天今年成軍第25年，唯一未婚的主唱阿信，感情世界向來令人好奇，少有緋聞纏身的他，除了被粉絲想將他與蔡依林送作堆之外，多年來也有媒體直指他和身邊的助理「表妹」關係匪淺；然而阿信和歌手法蘭最近走得頗近，不但擔任她新EP的製作人，日前還特地到MV現場探班。時報周刊CTWant日前直擊法蘭深夜滑進去年曾被媒體報導阿信位於台北市中山區的豪宅，正以為阿信身邊終於出現新面孔，不料劇情峰迴路轉，經本刊多日觀察，竟發現住在這個社區豪宅的並非法蘭，而是另一位女歌手魏嘉瑩（小魏）！

三月十二日法蘭出席台北市信義區的活動。（圖／本刊攝影組）

結束活動後，法蘭神采飛揚地與兩名工作人員在路邊聊天等車。（圖／本刊攝影組）

擁有好歌喉和亮眼外型的法蘭，曾傳和柯震東哥哥柯家洋及李友廷交往，號稱現階段單身的她深受五月天阿信賞識；三月十二日晚間九點多，法蘭結束活動後，神情看起來依舊飛揚，與兩名工作人員在路邊邊聊天邊等計程車，車子抵達後她獨自上車離去。九點半，車子抵達中山區一處社區，法蘭提著大包小包下車，看她東張西望的樣子，似乎是頭一次造訪，還一度走過頭，甚至找不到大門，耽擱了一下才順利走進社區。

法蘭搭車抵達位於台北市中山區的一處豪宅。（圖／本刊攝影組）

提著大包小包的法蘭東張西望，似乎找不到大門，好一會兒才順利進入社區，而此處為去年媒體曾報導過五月天的阿信的豪宅。（圖／本刊攝影組）

而去年曾有媒體報導，這位於中山區的高級社區，正是擔任她音樂製作人五月天阿信的豪宅房產，該地段一坪要價約115萬，總價近九千萬元，一般財力很難購買或租屋。隨著時間一分一秒過去，深夜時分仍未見她離開，也令人好奇法蘭與阿信是否有更進一步的關係。

三月十三日中午時分，換了衣服的法蘭步出該社區，一起外出的人是曾被稱是「阿信緋聞女友」的歌手魏嘉瑩。（圖／本刊攝影組）

魏嘉瑩與法蘭在附近買了一些吃的之後又返回社區。（圖／本刊攝影組）

而這一待，就是一整個晚上，隔日上午仍未見法蘭身影，直至十一點五十分，這日上三竿，終於看見換了一件白色露腰上衣搭綠色外套的法蘭，她緩緩步出社區，身邊還有一短髮戴帽子的人陪伴，這個穿著運動服的人身材嬌小，一瞬間有些雌雄莫辨，但一看就知道不是身高180公分的阿信，本刊再仔細端詳，圓滾滾的大眼睛和參差不齊的瀏海，不就是曾備受粉絲討論，一度被歌迷打趣稱是「阿信的緋聞女友」的魏嘉瑩嗎？兩女在附近逛了約20分鐘，買了點食物後便返回社區。下午三點二十分，法蘭獨自走出社區，跟昨晚來時一樣，手上又是拎著大包小包，隨後搭乘計程車離去。

下午三點多，法蘭拎著大包小包的東西離開該社區。（圖／本刊攝影組）

不過經本刊數日觀察發現，住在這個社區應該是魏嘉瑩，十七日晚間九點二十分，結束電台節目訪問的她，和助理搭計程車回到社區，助理在門口將吉他交給她後便騎車離去，而魏嘉瑩則拿著感應器開門，熟門熟路地回去。

三月十七日魏嘉瑩在工作人員陪同下前往中廣上節目。（圖／本刊攝影組）

工作結束後工作人員陪同魏嘉瑩一起搭車回到同一社區豪宅。（圖／本刊攝影組）

至於小魏和法蘭究竟和主唱大人阿信是什麼關係，本刊詢問阿信所屬的相信音樂，經紀人表示中山區的房子是相映國際的錄音室，並非阿信的家，他跟法蘭小魏三人有音樂上的合作；而法蘭所屬相映國際表示：「謝謝大家關心，法蘭與旗下歌手、工作夥伴，都會在相映工作室與錄音室開會與工作，法蘭正在籌備音樂製作，新專輯預計在夏天推出，合作細節目前還得保密，期待之後與大家分享作品的時刻。」魏嘉瑩所屬相映國際David表示：「您好，謝謝關心，小魏目前與相映旗下歌手、工作夥伴們，都會在工作室與錄音室開會與工作，籌備音樂作品及專輯，很謝謝關心。辛苦忙這麼晚。」

進門前工作人員把吉他交給魏嘉瑩後離開，魏嘉瑩則一人進入社區。（圖／本刊攝影組）

鮮少有緋聞的阿信，曾被粉絲熱情湊對蔡依林。（圖／報系資料照）

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