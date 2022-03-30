Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

0726:就在俄烏和談，俄羅斯承諾，將大幅降低對烏克蘭首都基輔附近的攻擊火力後，塔斯社（TASS news agency）引述消息人士的話說，俄方在與烏邊境的軍營遭攻擊，而初步數據顯示，砲彈是從烏克蘭發射的。而先前一名地方高層官員已說，俄羅斯西南部的貝爾哥羅德（Belgorod）市郊傳出一連串爆炸聲。此外，塔斯社說，據緊急救援人員透露，在這次爆炸中，有4人受傷。