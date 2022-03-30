不斷更新》莫斯科曝烏克蘭射彈打中俄境軍營釀4傷 07:392022/03/30 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）東南方軍營的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022 0726:就在俄烏和談，俄羅斯承諾，將大幅降低對烏克蘭首都基輔附近的攻擊火力後，塔斯社（TASS news agency）引述消息人士的話說，俄方在與烏邊境的軍營遭攻擊，而初步數據顯示，砲彈是從烏克蘭發射的。而先前一名地方高層官員已說，俄羅斯西南部的貝爾哥羅德（Belgorod）市郊傳出一連串爆炸聲。此外，塔斯社說，據緊急救援人員透露，在這次爆炸中，有4人受傷。 誰最沒用！冷眼看西方幫烏克蘭 澤倫斯基老實說 擊斃愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險 #俄羅斯 #烏克蘭 #和談 #軍營 #攻擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄富豪與2烏談判代表「疑遭下毒」！雙眼發紅 手臉脫皮 03:272022/03/29 國際 蔡政府製造台灣安全錯覺 04:102022/03/30 時論廣場 印度股市 歷年Q2強勢 04:102022/03/30 投資理財 國戰會論壇》烏克蘭游擊戰有多神？（譚傳毅） 00:002022/03/30 海納百川 五角大廈：俄從基輔調離少數部隊 較像重新部署 05:282022/03/30 國際 俄烏談判有重大進展？ 美國務卿：騙人 19:172022/03/29 國際 俄烏和談有進展 歐美股市大漲 06:352022/03/30 財經 談判重大突破 普丁澤倫斯基會晤有望 04:102022/03/30 話題觀察 俄及時償債息 盧布聞聲走強 04:102022/03/30 全球財經 俄烏和談大突破歐美股漲 04:102022/03/30 財經要聞 工商社論》歐盟難民收容政策的經濟困境 04:102022/03/30 財經要聞 俄烏終戰之中國方案 04:102022/03/30 時論廣場 緊盯對俄制裁 美：未發現亞企偷跑 04:102022/03/30 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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