0726:就在俄烏和談，俄羅斯承諾，將大幅降低對烏克蘭首都基輔附近的攻擊火力後，塔斯社（TASS news agency）引述消息人士的話說，俄方在與烏邊境的軍營遭攻擊，而初步數據顯示，砲彈是從烏克蘭發射的。而先前一名地方高層官員已說，俄羅斯西南部的貝爾哥羅德（Belgorod）市郊傳出一連串爆炸聲。此外，塔斯社說，據緊急救援人員透露，在這次爆炸中，有4人受傷。

誰最沒用！冷眼看西方幫烏克蘭 澤倫斯基老實說
擊斃愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險
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