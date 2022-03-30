烏克蘭入侵烏克蘭超過一個月，引發西方國家發動經濟制裁，而俄羅斯與烏克蘭談判代表昨(29日)則是在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪面對面談判。高雄科技大學商務智慧學院智能產業科技應用研究中心執行長、副教授黃煒能觀察，美國對俄羅斯進行制裁，導致盧布大貶，俄國被踢出結算系統，但俄國最強大的經濟籌碼在於「能源」，這是普丁反制西方制裁的重要籌碼。

根據《中評社》今(30日)報導，黃煒能分析，俄烏戰爭打的越持久，對美國介入歐洲事務或轉移過內社會的內政焦點越有利，美國祭出的對俄制裁一波比一波強，但俄羅斯坐擁龐大能源與中歐市場，歐洲國家不得不仰賴俄的石油天然氣，因此歐洲各國縱使要全面性隨美國制裁俄羅斯，恐怕也會考慮再三。

黃煒能進一步表示，俄羅斯經濟有低債務與高外匯存底兩項特質，再加上歐洲國家對俄羅斯的能源依賴，都是盧布這次大貶後能重新回升，俄國股市敢重新開放交易的理由。

另外，黃煒能提到，被俄羅斯列為「不友好」的國家、地區，占俄羅斯天然氣公司（Gazprom）2021年出口收入高達七成的比重，總額約為690億美元。這些國家地區有沒有決心聯合抵制，堅決不用俄羅斯提供的天然氣，恐怕後頭還有的吵。