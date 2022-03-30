金管會公布對丹尼爾投顧處分案，指出投信投顧公會辦理業務檢查時，發現丹尼爾投顧出現持續借款給董事長陳文煌、業務人員未專任、逕自變更營業處所等5大違規，對此合計裁罰300萬元、並勒令解除陳文煌董事長職務，裁罰金額創歷年最高。

據金管會統計，先前勒令解除投顧負責人職務的處分案，包括2014年君安投顧、2017年聯華投顧、2020年的益高投顧，目前聯華投顧及益高投顧已停業解散。2011年成立的丹尼爾投顧連同陳文煌共5名員工，陳文煌依規定在解職後3年內不得從事證券相關業務。

證期局副局長蔡麗玲指出，丹尼爾投顧2018年違規將公司資金貸予董事長，因金額小且有還款而給予糾正處分，但2019年仍持續將公司資金貸予董事長私用，雖然合計1510萬元已在2020年底全數償還，但影響公司經營甚鉅且屬累犯、違規情節重大。

其次，丹尼爾投顧未經金管會核准，即接受外國資產管理公司委任，居間協助將商品推介給國內金融機構，並提供翻譯、拜訪客戶等行政協助服務。再者，公司申請變更營業處所，因不符合獨立使用要求遭金管會要求再評估，但公司在未經核准下仍逕自搬遷。

第四，丹尼爾投顧明知並允許業務員兼任其他公司職務，且陳文煌在擔任丹尼爾投顧投資研究部門主管期間，亦同時擔任自己持股的其他公司職務。最後，丹尼爾投顧的營業處所供陳文煌持股的其他公司設籍並懸掛招牌，未符合獨立使用要求。

蔡麗玲表示，公司資金違規貸予董事長部分遭裁罰120萬元，違規提供行政協助服務、逕自搬遷營業處所、業務人員未專職專任各遭裁罰60萬元，合計共裁罰300萬元。由於5大缺失均為董事長陳文煌主導，因此亦勒令丹尼爾投顧解除陳文煌董事長職務。