國內第3家純網銀將來銀行於29日正式開業，據金管會統計，3家純網銀目前均處虧損狀態，其中連線商業銀行（LINE Bank）因累計虧損逼近資本額3分之1，預計最快今年將辦增資。對此，金管會先前已找3家純網銀「喝咖啡」，了解業者爭取業務並研議溝通。

金管會2019年8月許可3組團隊設立純網銀，其中樂天國際商業銀行、LINE Bank已分別於去年1月19日、4月22日正式開業，將來銀行則因籌備期間高層人事異動等因素影響，直至昨（29）日正式開業。

據金管會統計，截至2021年底，LINE Bank的存款戶數以73.26萬戶遙遙領先，樂天銀行則為6.72萬戶。而截至2022年1月底，LINE Bank的存款餘額亦以288.1億元稱冠，樂天銀行為81.76億元，甫開業的將來銀行僅0.03億元。

不過，3家純網銀截至1月底均處於虧損狀態，以LINE Bank累計虧損達22.74億元最高，已逼近資本額3分之1的法定需增資門檻。將來銀行累計虧損亦達13.84億元，樂天銀行累計虧損則為7.05億元。

銀行局副局長童政彰表示，LINE Bank先前規畫採積極獲客策略，使行銷及管銷費用均相對較高，從樂天銀行及LINE Bank的財務和營運數據可見，LINE Bank意在建構自有生態圈，存款戶數和金額均相對衝高，樂天銀行則有不同商業策略考量，金管會都予以尊重。

至於甫開業的將來銀行累計虧損已明顯高於樂天銀行，童政彰表示，主因先前取得執照時程遞延，反映人事及電腦設備建置等基本開銷。而LINE Bank最初提出營運計畫時，就已預計今年將再朝原股東辦理增資計畫，實際增資金額內部還在討論中。

由於目前純網銀可承做業務限制多，金管會先前曾找3家純網銀「喝咖啡」時，業者已爭取盼進一步開放法人戶業務。童振彰對此表示，法人業務開放涉及相關法規調整，已請銀行等相關公會進行研議，針對涉及跨部會議題，亦會陸續和其他部會進行溝通。

將來銀行總經理許柏林受訪時表示，預計第三季底推出保險業務、簡易外匯業務希望10月推出，信託業務則力拚年底前開辦。他指出，上述業務均涉及執照問題，希望主管機關能系統性解決相關問題，給純網銀多一點時間、空間及養分茁壯發展。