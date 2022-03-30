儲能產品、服務與數位應用供應商Fluence(Nasdaq：FLNC)看好台灣離岸風電、太陽光電以及台電輔助服務的儲能市場，將積極投入相關產業服務，初步已與東元(1504)集團合作，除了在東元自有工廠投入儲能系統建置與營運，也會爭取參與台電輔助服務，此次合作象徵東元集團與國際一流的儲能技術接軌。

Fluence和東元集團自2020年以來，即在台灣儲能市場展開合作。Fluence致力於將豐富的國際案場經驗、安全可靠的產品、先進的技術以及強而有效的在地交付和服務，帶進台灣儲能市場。

Fluence亞太地區總裁Jan Teichmann表示，Fluence在2008年建置全球第一個公用事業儲能專案，是業界歷史最悠久的儲能技術供應商。目前，在全球30多個市場實現多種儲能應用，提供高品質和低風險的解決方案，滿足不同客戶需求，且設有專責的在地團隊進行就近維運，反應快速。我們致力於提供既可支持更多再生能源，又能維持電網穩定性和可靠性的儲能技術及產品。很榮幸能與東元集團合作開拓儲能市場，助力台灣加速能源轉型。Fluence 已建置或簽約的儲能系統超過4.25GW，其150多個項目覆蓋全球30個市場，旗下管理、運維的儲能資產超過2.9GW。

東元集團近年來持續積極佈局淨零碳排的相關領域，包含離岸風電、太陽光電與儲能系統。近三年來，東元集團承攬大型機電工程案件逾百億元台幣，其中，離岸風電陸上變電站建置量約2GW。