光隆精密-KY(4581)董事會通過2021年財報，全年每股稅後盈餘為2.38元，董事會決議每股配發現金股利1.5元，配發率6成。

光隆精密去年合併營收為10.04億元，年增率16.3％；稅後淨利為0.81億元，每股盈餘2.38元，去年雖受原物料成本上漲、國際運輸運費倍數成長及新台幣、人民幣升值三大因素壓抑獲利表現，但仍年成長17.8％，今年將調整營運策略，全力提升毛利率及獲利表現。

光隆精密表示，今年在商用卡車零組件方面，大陸子公司福州精工主要以商用卡車零組件且外銷歐美為主，2020第四季起歐美因疫情趨緩，客戶回補庫存力道升溫，尤其美國因港口及鐵路塞滿貨物情況下，貨運商為加快出貨速度不斷以卡車取代鐵路長途運輸，訂單能度見度已至7月，福州精工亦是全球商用車碟式剎車大廠的主要供應商，隨著客戶和陝西法士特汽車傳動集團合資成立ADB(氣動蝶式剎車總成)工廠，商用車碟式剎車市場在大陸的市佔率提高，營收提升可期。

在廢氣再循環系統及電子驅動剎車零組件方面，目前仍受晶片短缺及天然氣價格高漲情況下，訂單遞延將在第三季後將逐漸拉升。

新能源及輕量化零組件方面，相較以往以鑄鐵材質為主，積極開發非鑄鐵材質產品，尤其在鋁件材質產品出貨比重漸漸拉高，在新開發電動車電池零件也有新進展，並已量產出貨，另透過和國外專業技術工程公司合作，開發電子減壓閥總成，不管是使用天燃氣引擎或氫氣作為燃料電池的新能源商用車，均需使用電子減壓閥對高壓氣體進行精確的壓力調節，為未來新能源商用車提前佈局。

公司表示，近期接單狀況仍維持穩健，依照目前接單情況，樂觀看待全年的業績。