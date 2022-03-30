台灣疫情多點爆發，醫師沈政男示警，春假（清明連假）比農曆年更嚴峻，這一波必須挺過去，否則處境將很危險。而目前最令人擔心的是雙北的疫情，單日出現多起感染源不明案例，比例從過去的10％以下大增至20％以上，顯示疫情逐漸蔓延開來。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣新增33例本土，指揮中心稱疫情多縣巿、多點爆發是警訊，但他認為這是一隻大老虎，而「武松要趕快醒來了！」現在最令人擔心的是雙北，單日出現多起不明感染源案例，先前比例約在10％以下，如今已增到20％以上，是疫情蔓延的徵兆，淡水、松山、中和和永和都出現感染源不明案例是過去三個月沒有的，這代表病毒已在社區擴散一陣子，然後一起冒出頭。這背後的傳播鏈到底有多大多廣？

沈政男指出，中和公寓群聚是一條街、不同巷弄都有人感染，這代表社區出現傳播熱點，須趕緊大規模採檢。而台北再度出現感染源不明案例，說是看護移工與老人家，這當然要從移工群聚去調查感染來源。「其他縣市有疫情，台北當然會有」的概念在前三個月並不成立，接下來也必須盡力圍堵，切莫有「反正不可能清零」的心態。

沈政男提到，基隆小吃店群聚源頭應是拖板車司機女友（案22731），除了發病時間最早，她也是警局、小吃店與中學這幾起群聚案的交會點；而彰化的2例本土，也是南北趴趴走，大家要注意中部已被攻陷，不過，目前已知這兩例都有中和足跡，推測是從北部帶下來的病毒，尚未造成嚴重擴散。

沈政男說，現在最重要是把基因定序做出來，才能判斷這些群聚的關聯性，而社區警戒沒升級是因為疫調與匡列仍有餘裕。當疫調啟動，Rt值就會被壓下來，但若不能壓到1，確診就會持續增加，只要增加到一定程度，讓疫調與匡列吃緊，就是老虎已撲到面前了。

沈政男也說，接下來的春假（清明連假）與大型宗教活動將是重大考驗，比春節還嚴峻，他在過年的時候保證疫情不爆發，但現在他認為清明連假這波必須度過，否則「武松的處境將會十分危險，因為這隻老虎很大隻！」