中油高層涉貪2710萬元疑案，煉製事業部執行長徐漢等人遭羈押禁見，檢廉人員也在第一波行動中於1名共犯住所查扣到180萬元現金。事後檢廉人員二度搜索中油，除了徐漢，另有5名中油員工列被告獲交保，另有一名退休主管遭羈押。但徐漢否認收賄，對案情避重就輕，本月24日地院裁定延押。

中油前煉製部執行長徐漢涉收穫2710萬，檢廉人員在辦公室查獲大筆現金。(中時資料庫)

據了解，檢廉專案小組1月26日前發動第一波搜索行動，在徐漢辦公室查扣2710萬元不明款項，同時也在1名共犯住所查扣到180萬元現金，該筆180萬元是否和徐漢有關，檢方目前並未透露。

根據了解，中油煉製事業部執行長徐漢，涉嫌在2020年透過採購案向業者收賄，橋頭地檢署接獲線報，1月26日指揮廉政署南部地區調查組等單位搜索徐漢辦公室，當場查扣現金2700多萬元。

檢方複訊後依涉犯貪汙、詐術投標等罪，聲請羈押徐漢及擔任白手套的劉姓業者獲准。

橋檢與廉政署南調組於接獲情資，由主任檢察官謝肇晶、廉政署駐署檢察官嚴維德與廉政署南調組、高雄市調處組成專案小組，追查發現徐漢2020年辦理一項上億元採購案時，藉職務之便向劉姓業者收賄，作為違法護航業者得標代價。

檢廉調查，劉男半月前剛從國外返台，才剛結束隔離檢疫，就在25日提著大皮箱到徐漢辦公室，專案小組認為不單純，向法院聲請搜索票，26日立刻前往徐漢辦公室等6處搜索，才打開一個抽屜就發現大筆現金，隨後在櫃子、衣服內也發現一疊又一疊鈔票，經查共2700多萬元。徐嫌對檢廉上門感到錯愕，完全無法交代金錢來源。

檢方複訊後，認為徐漢及白手套劉嫌，與李姓、黃姓2業者說法兜不攏，涉犯違背職務收受賄賂、政府採購法詐術投標等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見。法官1月27日凌晨4時裁准徐漢羈押禁見、劉嫌羈押；李、黃2業者分以80萬、30萬元交保。