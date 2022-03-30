新北市日前發生一場車禍，一名羅姓19歲男大生駕駛要價350萬的特斯拉Model X，撞上路邊的停車格，一連撞倒停放路邊的9輛機車，而該男子身分遭到起底，竟是歌手羅時豐最小的兒子，羅時豐事後也坦承此事為真，目前正在處理中。

羅時豐與老婆張若盈餘結婚26年，婚後育有3子，他私下是慈父類型，據《鏡週刊》報導，羅時豐自認教育風格民主，跟小孩們關係都很好，但曾感嘆生孩子容易、養孩子也容易，但教養小孩就比較困難，相信很多父母對此都心有戚戚焉。

據悉，羅時豐的小兒子在本月8號一早，開著名車特斯拉Model X出門，因操控失誤肇事，將路邊的9輛機車如保齡球瓶般撞倒，事發後警察測他的酒測值是0，而羅男聲稱沒有分心，是因對車子的狀況比較不了解，才會闖禍。

事發當時，羅時豐正在苗栗出外景，拍攝YT頻道「DL.不務正YA」新片，等知道這件事情時已是1天後，是家裡最後一個知道的人，對於小兒子開車肇事，他表示孩子剛考到駕照，興致勃勃想自己開車出門，就趁夫妻倆不在家時，開著媽媽的車出去了。

羅時豐表示他回家後，首先關心小孩的身心狀況，透過經紀人回應，孩子肇事後受到驚嚇，「我不忍心再罵他，就是不經一事、不長一智」，而羅時豐對孩子們是走「愛的教育」路線，平時很少生氣，都是孩子的媽在碎念，因此小孩對他比較尊重，顯然都讓老婆扮黑臉，他則當個開明的爸爸，跟兒子們感情很好，知道很多孩子們的糗事，常在節目上分享。