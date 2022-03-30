林良齊／台北報導

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日氣溫續回升，白天偏暖；下午微弱「鋒面」快速掠過，不穩定度提高，鄰近山區有午後對流被激發的機率，入夜後雲層漸消散。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天下午起至周五東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；明下午起冷空氣南下，氣溫逐日下降、周五晚、週六晨最低溫下探13度，北台轉濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，最新模式模擬「清明」假期天氣發現，週六另一波水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下週日持續全台有雨，期間有較大雨勢，應注意；北濕冷、中南部濕涼微冷。下週一、二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適南微熱、夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫仍低，日夜溫差大；東半部局部地區偶有少量降雨的機率；下週三至週五持續晴朗穩定的天氣。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。