變天了，氣象專家吳德榮表示，今天下午鋒面掠過，山區有午後雷雨，周四下午至周五受冷空氣影響，北部、東半部轉雨，氣溫逐日下降，周五晚到周六清晨下探13度，可能達到冷氣團等級，周六、日清明連假頭兩天水氣最多，全台有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周四下午起至周五（31日至4月1日）東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；周四下午起冷空氣南下，氣溫逐日下降，最冷時刻落在周五晚、周六（4月2日）晨，最低溫下探13度，氣象局表示這波冷空氣可能達到冷氣團等級，北台灣濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

周六到下周二（4月2至5日）清明連假期間，吳德榮表示，周六另一波水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，周日持續全台有雨，期間有較大雨勢，應注意；北部濕冷14至17度、中南部濕涼微冷，約15至18度。下周一、二（4月4、5日）高氣壓影響，西半部晴朗穩定，白天北舒適南微熱、夜間因輻射冷卻，清晨氣溫仍低，日夜溫差大，東半部則是偶有少量降雨，一直到下周五（4月8日）都是晴朗的天氣，提醒春天天氣多變，應隨時注意最新的資料。

至於今日天氣，吳德榮表示，今天氣溫續回升，白天偏暖，北部氣溫18至30度、中部18至31度、南部20至33度、東部18至31度，下午微弱鋒面快速掠過，不穩定度提高，鄰近山區有局部陣雨或雷雨的機率，入夜後雲層漸消散。