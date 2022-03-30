女星李亮瑾演出夯劇《世間情》走紅，接著與男星張峰奇合作拍戲擦出愛火，小倆口在2019年登記結婚後，生下兒子「阿卡將」，如今又懷有3個多月身孕，由於距離第一胎產後才短短7個月，讓夫妻倆可以說是又驚又喜。

根據《鏡週刊》報導，李亮瑾產後復出重返演藝圈，原本將接演三立本土劇《一家團圓》，不過卻突然閃電請辭，近來私人臉書更是把年輕時的衣服拿去販賣，或者提供給親友做公益，加上身材略顯福態，讓人猜測是否又有喜?日前就被目擊與老公張峰奇現身內湖某婦幼診所，身穿一身白洋裝的她，身材不僅圓潤許多，還不時撫摸微凸的小腹，看來肚中有好消息基本上是八九不離十。

對於被問及是否懷有身孕?李亮瑾絲毫不隱瞞，反倒大方證實懷孕3個多月，她表示一開始驗孕棒驗出兩條線時，夫妻倆都難以置信，去婦產科報到確定再度有孕時，醫生還直接恭喜：「妳好棒棒，這個年紀還能自然受孕」，可以說是哭笑不得，她透露原本想等兒子2、3歲後，在規劃是否要生第二胎，如今在毫無計畫下懷孕，讓她認為是老天爺送的禮物。

李亮瑾去年到婦產科複診時，由於手臂上貼痠痛貼布，還被醫生提醒「媽媽手出現了」，得去找師傅推拿按摩，此外產後掉髮、身材走樣，讓她形容自己是虎背熊腰、女神變女嬸，更以過來人身分感嘆：「女人啊..要生孩子前就要有覺悟..會掉髮、會變醜、會變胖、會沒有自己的時間...除非你覺得值得」，不過相對來說也是甜蜜的負擔。