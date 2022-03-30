美國總統拜登日前在波蘭演講時稱，俄羅斯總統普丁不該繼續掌權，此言論引發全球關注。前民進黨立委沈富雄痛批，拜登不出兵烏克蘭、不轉運波蘭的米格機、不答應烏克蘭總統澤倫斯基設禁航區，且不斷激怒俄羅斯讓烏克蘭被炸更兇，「這樣的美國總統，我是看不起的。」沈的說法討論熱烈，不少網友表示贊同。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，拜登不敢做的、不想做的、不願意做的、怕做了得罪俄羅斯的事情，比如不出兵烏克蘭、不轉運波蘭的米格機、不答應烏克蘭總統澤倫斯基設禁航區，這三件事情拜登不敢做，講一次就好，「你看他講幾次？」一講再講，唯恐俄羅斯沒聽進去。

沈富雄指出，現在俄羅斯進攻烏克蘭，拜登不敢出兵，什麼都不敢，然後對烏克蘭說，「沒關係，他打你，我叫我們這群兄弟把他的脖子掐住，掐死他們」，如果拜登真要掐死俄羅斯，說到做到，對德國、法國要夠力，結果大家都陽奉陰違，「要掐人家脖子，要掐緊」，只掐一半，俄羅斯就愈生氣炸得更兇，「這樣的美國總統，我是看不起的」。

此言論引發網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「非常贊同沈大老的說法」、「在這件事情上，我給你一個大大的讚！」「美國在這件事上給人看破手腳」、「有沒有Guts很清楚」、「烏俄戰爭其實就是政客的賭盤，全世界的人民都是籌碼，烏俄兩國的軍民最倒楣」、「美國成功把一個強權弄傷，而且還讓軍火商賺滿，北約也成功削弱俄羅斯」。