我國桌球好手林昀儒最近真的是「牛仔很忙」，在昨天的WTT杜哈球星挑戰賽連續征戰多項賽事，不過擁有超強實力的他過關斬將，昨天一日三戰全都獲勝，分別是與廖振珽搭檔的男雙、和鄭怡靜的混雙，還有個人男單賽事，雙打部分皆闖進4強，男單則是進入8強。

林昀儒這次一共參加男雙、混雙、男單三個項目，他先是與26歲的廖振珽在杜哈時間早上的男雙出賽，以13：11、9：11、11：6、4：11、11：5擊退世界排名第2瑞典組合，闖進4強賽，接著他僅僅休息4小時就於男單上場，以11：4、6：11、11：6、11：5再勝瑞典選手挺進8強。

不過林昀儒本日還有比賽，晚上繼續和鄭怡靜出戰混雙賽事，擁有絕佳默契和經驗的兩人秋風掃落葉，全場只用短短17分鐘，以11：3、11：4、11：8痛宰奧地利組合，拿到在杜哈的14連勝並順利前進4強，林昀儒完成一日三戰全勝壯舉，展現台灣新球王的風範和實力。

而台灣其他好手也沒漏氣，鄭怡靜儘管在女單失利無緣16強，昨天仍出戰女雙，她與李昱諄在8強賽迎戰德國組合，以11：8、11：7、8：11、11：9勝出，挺進4強，而另一組女雙黃怡樺與陳思羽同樣與德國隊交手，以11：6、12：14、7：11、11：9、11：6苦戰獲勝，也挺進女雙4強。