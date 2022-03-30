徐熙媛（大S）在本月8日閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，隨著具俊曄追愛飛抵台灣，小倆口已團聚，並已在台、韓兩地完成結婚登記，而小S則在節目《小姐不熙娣》還原大S激動認愛的瞬間，但「前姊夫」汪小菲竟不滿在微博開酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」

小S在節目《小姐不熙娣》還原大S認愛的瞬間，大S告訴她：「現在可能是有交到男朋友了，而且那個人妳認識」，小S馬上驚回：「不會是具俊曄吧」，大S當下則露出欣喜又感動的表情，也讓小S又驚又喜，具俊曄當時也說：「此刻他才發現，原來她（大S）在他心裡一直有一個很深的位子」，小S補充說：「他們（大S和具俊曄）當時是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此雙方都留了很深、很深的遺憾。」讓錄影現場散發滿滿粉紅泡泡。

不過大S前夫汪小菲看了卻相當不滿，今（30日）凌晨在微博發文開酸：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」隨後還在評論區冷嗆：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」汪小菲暴走發文引發網正反兩面評價，對此，汪小菲稍早則再補充：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

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