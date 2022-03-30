小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。行庫主管私下坦言，新台幣放款利率這麼低是殺價下的結果，也因此很多客戶寧可「借新台幣來換美元」，且在美國升息幅度可能高於新台幣、美元對新台幣今年以來又一路走強的情況下，廠商現在借新台幣後換成美元，除了節省利息，未來如美元持續強勢，廠商還款時等於可以匯差、利差兩頭賺。

【1】借台幣換美元 已成新風潮

廠商流行借新台幣換美元以節省成本，讓多家行庫美元存放比低於五成。依各行庫近期法說會公布數據，有多家行庫的美元存款被用於放款比重不到五成，除了避免海外「踩雷」，另一重要原因是新台幣放款利率遠低於美元放款利率，使得很多客戶寧可先借新台幣再換成美元，導致行庫手中的美元資金反而無法有效去化。

【2】俄烏和談大突破歐美股漲

俄烏和談傳出好消息之後，歐股全面大漲，英國股市大盤上漲1.2％，德國與法國股市均勁揚逾3.2％，Stoxx 600泛歐股市指數飆漲近2％。

美股跟進開高，道瓊工業指數漲逾300點或0.9％，標普5百指數揚升0.7％，科技股雲集的那斯達克指數更大漲1.2％。道指與標指已連續3個交易日收紅，標指自3月14日的低點反彈以來則已漲逾10％。

【3】小摩喊5G將觸頂 降評聯發科

半導體族群續颳下修風，摩根大通證券指出，聯發科5G系統級晶片（SoC）已見初步砍價跡象，預言整體5G SoC營收循環高峰可能在2022年出現，加上對終端需求萌生疑慮，終結五年來對聯發科多頭觀點，降評「中立」、股價估值由1,300元降為1,050元。

【4】原物料、工資飆漲 中小型建商恐掀倒閉潮

年底九合一地方選舉將至，政府打房一波波，不動產業喊痛！台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏表示，國際原物料飆漲、基本工資調升，再加上多重打房措施，中小型建商已經撐不下去，預期8、9月會有一批倒閉潮，將波及購屋民眾與國內景氣，衍生社會問題。

【5】沙國賣亞洲的油價 每桶估大漲5美元

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭戰事已超過一個月，國際油價居高不下，油市專家預估，沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco可能再度調高出貨至亞洲的油品報價，且每桶可能調高達5美元，寫下歷史新高。