曾執導過國片《女孩壞壞》的女導演翁靖廷，驚傳在去年(2021)因車禍離世，一生熱愛影視行業，享年僅有45歲，女星Ella(陳嘉樺)過往曾與她有過合作，近日與另一位導演蘇哲賢聊天，才得知這項噩耗，頓時傻住紅了眼眶，感傷地說道「怎麼現在才知道」。

女導演翁靖廷，執導首部台灣電影《女孩壞壞》，這也是Ella接演的第一部大螢幕作品。當時忙完拍攝，後續較無機會有所接觸，近來Ella忙於新電影《野夏天》作品宣傳，期間與導演蘇哲賢聊天，才無意得知她竟然早在去年，便已因車禍突然離世，回憶起相處的點滴，都是美好的回憶。Ella聊起翁靖廷的為人，點滴湧上心頭。

Ella透露，印象中翁靖廷是一個很溫柔又客氣的人，2012年拍攝《女孩壞壞》的時候，才剛還是男友的老公戀愛，「想不到導演跟老公同年同月同日出生」一轉眼十年就過去了，雖然沒有碰面機會，但她一直記得對方，並表示原來翁靖廷「一直很努力在寫劇本，一直熱愛電影」之所以沒有相關消息傳出，是因為她的家人不太認識圈內的人。

「怎麼我會現在才知道」儘管很晚才知道這項消息，Ella仍然希望用臉書悼念，「我希望她的靈魂能夠安息，在另一個世界可以繼續做自己熱愛的事，也謝謝她在女孩壞壞拍攝的那段日子帶給我的溫暖和鼓勵，我會永遠記得妳，謝謝妳Seven(指翁靖廷)導演。」