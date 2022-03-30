宜蘭縣某國中傳出一名教師在3月29日晚間確診，校方已緊急安排環境清消，宜蘭縣衛生局指示全校師生今天（30日）在校園內快篩及PCR篩檢，宜蘭縣政府表示，該校約有1000多名師生，今天篩檢完後將停課14天，詳細疫情狀況待指揮中心對外公布。