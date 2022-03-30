宜蘭縣一國中教師確診 全校千人篩檢 停課14天 08:402022/03/30 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣一國中教師確診。圖為宜蘭針對縣內各級學校全面消毒。（資料照 李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣某國中傳出一名教師在3月29日晚間確診，校方已緊急安排環境清消，宜蘭縣衛生局指示全校師生今天（30日）在校園內快篩及PCR篩檢，宜蘭縣政府表示，該校約有1000多名師生，今天篩檢完後將停課14天，詳細疫情狀況待指揮中心對外公布。 大老虎來了！清明連假比過年嚴峻 醫：最擔心2縣市 專家傳真－公司治理協會20載 促成ESG在台生根 #宜蘭 #國中教師 #確診 #停課 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺南一中百年校慶 進入壓軸 04:102022/03/30 投資理財 瑞士驚傳跳樓奇案 法國家庭接連從陽台跳下4死1傷 03:382022/03/30 國際 民進黨宜蘭市長羅東鎮長初選 4月6日電話民調開跑 04:102022/03/30 地方新聞 第一產險 行動投保系統獲專利 04:102022/03/30 產業特刊 台南肖虎國一新生減逾30班 名校搶報到 04:102022/03/30 地方新聞 國戰會論壇》烏克蘭游擊戰有多神？（譚傳毅） 00:002022/03/30 海納百川 彰化夫妻確診 匡321人採檢陰性 04:102022/03/30 地方新聞 日本新增逾4萬確診病例 東京添7846例 03:422022/03/30 國際 俄烏終戰之中國方案 04:102022/03/30 時論廣場 Omicron 變變變 現有疫苗能防高傳染力 BA.2 嗎？ 06:232022/03/30 健康 藺奕》制式祈佑下的幸運 06:332022/03/30 生活 中福處分資產 引爆兩派鬥法 04:102022/03/30 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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