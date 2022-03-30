俄烏交戰逾一個月，雙方傷亡慘重。有臉書粉專指出，這場戰爭的關鍵是北約東擴，擴張的利益則在於軍火工業的生意；北約佔世界國防開支的70%以上，2019年北約的支出達1兆美元，美國國防部長2020年更曾要求，各國把防衛費至少提高到GDP的2％，可見北約的存在與擴張，對軍工業來說是一大利多，因背後的利益真實而巨大。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」28日發文表示，俄烏戰爭的近因是北約東擴，但北約為什麼要東擴？擴張的利益又在哪？這兩個問題，則是大家必須思考的重點。文章指出，這世界上有一種很特別的工業叫作「軍火」，如這世界只有愛與和平、所有人都反戰反侵略，那軍工業就無法生存，從商業的角度看，世界必須要有衝突，國與國之間必須相互防備，軍火商才有生意可做。

文章直言，北約的存在與擴張，對軍工業來說是一大利多，因大型軍事同盟及其「共同出兵」條款，會在成員與非成員國之間製造出對立與危機，使得兩邊軍備需求都增加，軍工業便可獲利。北約佔世界國防開支的70%以上，2019年北約的支出達1兆美元，美國國防部長2020年曾以實現保護與維持安全之名，要求各國把防衛費至少提高到GDP的2％」，以日本而言就近3兆台幣，可見他們要守護的利益，有多麼真實而巨大。

對此，文章強調，俄烏戰爭並不只是「俄羅斯侵略」這麼簡單，北約擴張不是為了正義，而是為了軍事與經濟利益；烏克蘭的位置與資源，讓它成為美國擴張的重要拼圖，而俄羅斯也不能坐看烏克蘭為敵所用，熱戰的背後，是切實的利益衝突。