45歲女星宋新妮，自從2012年二婚嫁給服飾品牌副總王星雄後，就逐漸淡出台灣演藝圈，跟隨老公的腳步前往大陸發展，並創立美妝品牌，在網路上銷售。而她即使不再出現螢光幕前，仍透過網路維持高人氣，並在一個月內創下百萬業績。

宋新妮與老公王星雄搬去上海生活後，便開始跟著其他女星一樣在淘寶上直播帶貨，幾乎所有民生用品都一手包辦，後來還創立自有護膚品牌「XINNISUNG」，並在2016年與大江生醫合作推出保健食品與膠原蛋白、美白糖果、燃脂丸等商品，價格約落在100~200人民幣不等（約新台幣451~902元）。

宋新妮為了賣貨，幾乎每天都會上線直播5小時，介紹產品也十分努力，過去還曾創下400萬人同時觀看最高紀錄，幾乎每晚都吸引4萬~6萬人收看，營業額約有1.5萬人民幣（約新台幣6.8萬元），而她所主打的產品膠原蛋白粉更月銷2000盒，銷售額近42萬人民幣（約新台幣189萬元），相當驚人，堪稱銷售女王。

事實上，宋新妮當年曾以歌手身分出道，後來因與主持天王吳宗憲傳出緋聞而被稱為「憲嫂」，後來轉型成為通告藝人後，更經常登上綜藝節目《康熙來了》暢談情史與保養類等話題，幽默又風趣的主持風格獲得大批觀眾的喜愛，大陸網友也因此對她相當熟悉。不過，2015年她卻爆出曾詐騙藍心湄千萬，讓藍心湄損失慘重，最後不得不出面道歉，表示自己也遭到欺騙才會發生此事，隨後她便與老公王星雄移居上海，消失在台灣演藝圈。

如今，宋新妮靠著自己的努力創下驚人收入，還曾找來好友張克帆、周蕙等人現身直播間為網友製造驚喜，也讓她在直播界闖出自己的一片天。