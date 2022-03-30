謝忻本月初驚爆未修圖的毛片外流事件，照片中她挑戰沒穿內衣，兩點若隱若現，引來網友瘋傳，事後她也無奈認了照片裡的主角確實是自己，她透露該照片本來是為了搭配即將推出的新書所拍。今(30日)週刊進一步報導，謝忻受訪坦言其實當天沒有拍性感照的計畫，但她見攝影團隊在，自己也妝髮完成，便提議拍些性感類型的照片作紀念，未料釀下終身大禍。

謝忻月初發文承認自己是性感照外流的被害人，「有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片」，也無心炒新聞，未料照片在未經修飾的情況下外流瘋傳，本月1日她便前往松山分局報案，質疑是攝影公司的雲端硬碟帳戶遭駭客入侵。

17日，謝忻在歷經性感照外流事件後首度現身，她一臉憔悴哽咽說：「其實我自己心裡也知道，流出去的這些照片，真的就是回不來，也不可能阻止大家不要看」，並指出當下沒有要求清場，自己有做好安全措施，「我基於一個信任，因為大家都是很專業的團隊」，坦言現在變得害怕拍照。

今據《鏡週刊》報導，謝忻受訪時進一步說，原本計畫拍新書的照片並非走性感風格，但因她有拍性感雜誌《FHM》的夢想，加上攝影、場地都準備好了，「覺得不拍白不拍」，突然提議拍了性感風的照片，共拍了2000多張，原本她內心以為「精打細算賺到」，認為就算不放在書裡，之後還是有機會貼在IG跟大家分享，沒想到這念頭卻讓有心人士有機可趁，造成了性感露點照流出的悲劇，讓謝忻既使百般無奈，也只能勉勵自己努力走出陰霾。