知名比利時進口巧克力的品牌Diva Life，挾巧克力女王羅宇帆Yvonne精準的味覺配，以及古靈精怪的創意，將百年經典的松露型巧克力賦予新的生命。 她用小時候記憶中的台式米香爆炸聲碰撞出『爆米花松露巧克力』，孩子們愛的跳跳糖創造出在舌尖上跳舞的巧克力『跳跳糖松露巧克力』，來自布列塔尼的秘密武器堆疊出鹹甜的新滋味「鹽之花松露巧克力』，甚至將下午茶甜點莓果派切碎融入到松露巧克力的內餡作出「莓果派松露巧克力」，顛覆一般對傳統法式松露巧克力的刻版印象，讓高級松露巧克力的口味更豐富也更充滿層次，品嘗起來絲滑綿密，連鮮少碰甜食的直男性老饕都會有強烈的記憶度，初春新上市的四款松露適合搭配香檳、白葡萄酒一起品嘗，連和泥煤味重的威士忌一起入口都不違和，展現巧克力女王Yvonne設計功力。

今年春天同時上市的紅寶石巧克力Ruby Chocolates，是好萊塢明星的新寵兒，從18年問世以來受到知名節目廚神當道以及奧斯卡90周年晚宴的青睞就一炮而紅，作為巧克力界的第四種巧克力，Ruby Chocolates是用世上最浪漫稀有、獨一無二的天然粉紅可可豆製成。Diva Life將紅寶石巧克力發揮到極致，嚴選法國希福羅特草莓急速冷凍再裹上美到暈眩的紅寶石巧克力，打造出令人驚喜的紅寶石草莓乾巧克力，甫一上市就熱銷千盒完銷。

Diva Life邀請了知名旅法盤飾甜點主廚Charlene Wu示範了幾款Diva Life紅寶石巧克力的盤飾甜點，其中「粉鑽留聲機」是以紅寶石巧克力慕絲搭配上草莓覆盆子醬，並於外圈灑上一粒粒紅寶石巧克力製成的金平糖，上層用覆盆莓裝飾的糖片烘托出紅寶石巧克力的獨一無二。

「粉鑽千層酥」是以Charlene拿手的法式千層酥搭配紅寶石巧克力甘納許，淋上香堤鮮奶油，強烈的視覺衝擊如同紅寶石般引人風景。「粉鑽蝶舞」是以紅寶石巧克力塑形成的翅膀，點綴在瑞士海綿蛋糕上，像極了展翅的蝴蝶飛舞，再以覆盆子與紅寶石果泥收尾點綴，充分展現了盤飾甜點的栩栩如生。

Diva Life春季全新發表的新口味法國松露巧克力及比利時紅寶石巧克力因空運數量稀少，目前只在東森購物、MOMO購物、Yahoo!購物中心、官方網站、Line禮物商城以及百貨專櫃台北遠企購物中心(B2)、台北誠品信義(B2)、台北101購物中心(B1 Jasons超市)、美麗華百樂園(B1)、中壢SOGO(B1)、台中中友百貨(B棟B2)、左營新光三越(B2)、高雄漢神本館(B2) 限量販售，喜愛比利時進口巧克力的朋友們可在這些通路選購。