據香港東網引述外電報導，美國全國運輸安全委員會（NTSB）當地時間29日表示，中國已經向美方人員發出簽證，前往中國協助調查上周一（21日）發生的東航班機空難事故。

NTSB表示，該委員會的調查人員，以及聯邦航空局、波音、涉事波音737-800客機引擎製造商的技術顧問，同時獲發簽證。團隊希望在本周出發，尚未知是否要遵循中方防疫規定接受隔離。

這次空難造成132人遇難。由於涉事飛機是在美國設計和製造，根據國際協議，NTSB有權參與調查，而自空難發生以來，NTSB與中國民航局有保持定期聯繫。

墜毀東航客機的2個黑盒子（飛行資料記錄器FDR、駕駛艙通話記錄器CVR）均已全部尋回，並送往北京解碼分析。大陸官媒報導，到梧州指導處理墜機事故的中國國務委員王勇，要求加快黑盒子破譯進度，妥善處理遇難者後事，並對民航和各重點行業深入開展安全生產大檢查。