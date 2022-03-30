和碩前副總失聯搜救行動進入第5天，根據消防局與警方調閱登山步道入口周邊所有監視器，並進行空拍影像搜尋，昨（29日）晚間7時調閱無極山莊監視器畫面發現疑似蔡男身影，從天德巷無極山莊旁石階步道進入，現身畫面約2秒，經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此立即派員前往疑似點搜索，但截至今天清晨，仍未發現任何線索。

和碩前副總失聯第5天，最新空拍影像曝光。（新北市消局提供）

消防局指出，無極山莊監視器畫面發現疑似失蹤者從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，影像畫面約2秒鐘，經家屬確認該畫面中男子所背之紅色背包套確實為蔡進國所有。（新北市消防局提供）

和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失聯，今日已失蹤第5天，新北市消防局與民間山難救助協會等單位133人搜山，甚至出動空拍機由協尋，但截至昨天晚間6時仍未找到人。不過，消防局稍早獲得最新影片，顯示蔡男從天德巷旁的石階步道進入後，往無極宮右轉，極有可能轉往雙溪山攀爬，現身畫面約2秒。

民眾表示當地叉路多。（新北市消防局提供）

無極山莊的監視器影片出現蔡進國的「入山軌跡」，最新搜救畫面曝。（新北市消防局提供）

經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此立即在晚間約8時指派三峽2名警消人員先行搭配5名民間搜救人員前往疑似點搜索，另外針對蔡男經過的石階步道，搜索並未發現任何線索。

據了解，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。

蔡男家屬除了提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動。新北消防局今也將雙溪山路徑列為搜索熱區，將稜線及溪谷畫分成10區塊，下切搜索，並派出空拍機空搜，可惜皆無尋獲到人。