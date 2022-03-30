討論已久的18歲公民權修憲日前終於通過，接下來將成為首個交付公民複決的修憲案。行政院長蘇貞昌認為此案「綁大選」較有可能通過，不過他過去對於公投是否要綁大選的態度反覆，讓國民黨台北市議員王鴻薇狂酸「這就是民進黨自私自利的雙標」。

蘇貞昌昨（29）日前往立法院進行專案報告並備質詢，被問到有關18歲公民權修憲案是否要綁大選進行，蘇貞昌表示公民複決的門檻較高，需要約965萬票，「如果剛好有大選舉行，可以避免重複投票，也是比較可能通過的時機」。

不過王鴻薇表示，過去蘇貞昌針對公投綁大選的議題，發言立場反覆、劣跡斑斑，2003年為了推自己的公投，支持公投綁大選，說「如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」；2021年12月為了反對四大公投案，竟說出「國民黨與親中勢力唱和公投亂台灣」；如今不到3個月又想要公投綁大選，怒批「民進黨朝令夕改，全都你們的話！為什麼三個月前不能綁大選，三個月後可以綁大選？」

除此之外，國民黨立委蔣萬安昨日也表示民進黨去年強力反對公投綁大選，現在又認為年底的公民複決要綁大選，狂酸民進黨前後立場不一、反覆，說「我覺得這是民進黨要說清楚的」。