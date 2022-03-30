基隆市警局因有員警溜班帶女性友人到小吃店喝酒疑似染疫後擴大傳染，目前累計12人確診，引起警政高層震怒，市警局督察室調查後，竟發現第一、二分局汪姓及林姓員警竟然隱瞞足跡，導致疫調不實，以至於無法在第一時間防阻傳染鏈，導致疫情擴大，基隆市警局獲悉後表示，將從重追究相關員警責任，並追究有無不正常感情交往等風紀。

根據基隆市警局調查，第一、二分局汪姓及林姓員警新冠肺炎確診染疫一事，經調查發現汪員夜勤不假外出，偕同林員深夜至小吃店與女子飲宴，且染疫確診後，汪、林二員對疫調隱瞞不實，致多位同仁染疫，形成防疫破口，已嚴重影響警譽，市警局本著不輕縱、不庇佑、不護短原則，將從重追究當事人責任，並再深入瞭解有無不正常感情交往情事，查實後依相關規定辦理。

警方也表示，當前重點為維護全體警察同仁之健康，使警局已實施全面篩檢並妥適分配勤務，內政部警政署並即時調派基隆港務警察總隊警力支援本市治安及防疫工作，同仁將守崗位，各項警政服務不中斷，請市民不用擔心。

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