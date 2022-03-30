IC設計大廠聯詠(3034)去年營運攻頂，對員工也相當大方，最新公告的季度分紅，傳出是去年的2倍，高達30個月，據悉，本次分紅是逾200萬元起跳，更勝指標大廠聯發科(2454)。

聯詠去年大賺逾6股本，全年營收1353.66 億元，年增加69.3%，稅後純益388.66 億元，年增加229%，每股純益63.87 元；全年毛利率49.79%，年增加14.82個百分點，營運指標全數登上新高。

聯詠在IC設計廠中向來就以薪資優渥著稱，就本次公布的分紅來看，以聯詠碩士畢業起薪是7.5萬元，若抱回30個月分紅，也就是達225萬元的水準，若是中高階職等分紅勢必將衝上逾300萬元。

據悉，聯詠規畫會在2022年的3月、6月、9月、12月等四個月分派分紅獎金，但前提是員工必須在職。發言人暨副總陳健興表示，分紅幅度仍與員工個人績效有關，因為2021年公司業績比2020年好，因此2021年分紅不管是平均、中位數一定比較好，公司秉持只要賺錢，一定加碼照顧員工。