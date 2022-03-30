美國總統拜登(Joe Biden)周一說，美軍在波蘭「訓練」烏軍，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）周二澄清，美軍與烏軍只是在移交武器時「聯絡」，並非進行傳統意義上的訓練。他說:「這不是傳統意義上的培訓，我只想說這只是聯絡。」

據路透報導，他沒有詳述有關雙方互動的具體內容或持續多長時間。目前尚不清楚聯絡和訓練之間的區別是否具有更大的意義，因為美國試圖限制任何直接軍事介入這場戰爭。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美從烏克蘭西部撤出了烏軍的軍事訓練員，他們先前在烏克蘭城市利維夫(Lviv)附近的訓練場，隨後在本月遭到俄羅斯巡弋飛彈轟炸。

柯比補充說，美國將向東歐部署更多戰機，包括10架F-18和200多名人員；這是自1個多月前俄羅斯入侵烏克蘭後，美國向該地區部署的最新一批美軍。目前在歐洲有超過100,000名美軍，高於俄羅斯軍隊進入烏克蘭之前的約 80,000 人。

莫斯科週二承諾，將減少在烏克蘭城市基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）附近的軍事行動，而烏克蘭則要求維持領土完整，並擁有在國際安全保證下的中立國地位。不過，俄羅斯的撤軍承諾受到西方的普遍懷疑。

柯比質疑俄軍的撤退宣言，他說:「在最近一天，是否有一些俄羅斯部隊從基輔撤離？是的，我們認為是這樣。人數很少。」他說，但這並不意味對基輔的威脅已經結束，撤離基輔的部隊很可能會被派往烏克蘭其他地區。