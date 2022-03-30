老梗猜猜我是誰？ 8旬翁險中招老本差點飛了

「雖是詐騙老梗，只是對象不同！」78歳的蔡姓老翁，日前在家接起手機傳來疑似姪子的聲音，一口氣要跟老翁借60萬元，老翁起初還一度懷疑男子聲音不像姪子；對方解釋他因感冒聲音有點沙啞，老翁竟然信了，隔天急忙到沙鹿區某銀行準備先行匯款20萬元給姪子；所幸行員發覺老翁疑似被詐騙，趕緊向轄區警方報案請求協助，方保住老本。

警方指出，沙鹿分駐所員警紀名修、蕭弘毅，接獲行員報案後，立即趕到現場，經行員告知警方老翁匯款情事後，警方立即告訴老翁遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗；經老翁與其姪子的媳婦聯繫後，證實姪子並無需要借款。蔡姓老翁感謝行員的機警及警方協助查證，保住他的老本。

蔡姓老翁表示，當下他接到對方電話，一度懷疑不是姪子，但男子一直說是聲音沙啞，他才相信準備先匯20萬元，不夠再拿土地借貸。老翁向行員、警方表示「真拍謝，這麼老了還被騙」。

警方說，因銀行行員機警發覺異樣同時通知警方到場，共同聯手成功阻詐成功，保住老翁的財物。清水警分局長游永中得知此事後，特前往該銀行表揚行員機警，警民聯手成功阻詐行為。

游永中強調，平時警方都會向金融機構、大賣場、超商宣導各式防詐騙手法，並保持聯繫及灌輸最新防詐觀念；3月份已成功阻止多起百萬詐欺案件，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。