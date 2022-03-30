日本桌球天后福原愛爆出與橫濱男不倫戀後，與江宏傑宣布離婚，人氣一度爆跌的她，雖然順利重返桌球界從事相關工作，但仍受到不倫風波影響，在日本露臉機會大大減少，如今更傳出原本力挺她的大陸網友也出現脫粉潮，人氣及事業將再度面臨考驗。

福原愛去年離婚後就積極耕耘大陸市場，也常在微博發聲，更直接表示：「我可以活到今天，全靠中國人支持」，成功收服大陸網友的心，光微博就吸引超過560萬人追蹤，根據《女性自身》報導，這讓受到不倫風波影響，導致日本廣告合約破滅的她，有意將事業重心轉往大陸發展，未料卻被橫濱男前妻向《週刊文春》指控說謊，導致大陸粉絲急速脫粉，人氣就此一落千丈。

福原愛在節目上表示想復出打球。（推特）

此外，橫濱男前妻爆出「情書」內容，文中她提到即將宣布離婚，明白之後會很辛苦，但仍期待再次相見，更自稱是「最喜歡A君笑容的小愛」，可以證實兩人婚前就關係曖昧，直接打臉福原愛辯稱是離婚後才聯繫交往，也成為大陸粉絲態度轉冷的主因，甚至痛批她不道德，負面評論逐漸增多。

近日，福原愛上中居正廣節目《中居正廣的3號勝負！傳奇與扭蛋對決SP》節目，並來場久違的桌球比賽，賽前被問到若比賽贏了是否復出回歸現役？福原愛坦言如果贏了會考慮，整場她靠著和中居正廣的好默契贏得勝利，讓福原愛開心表示：「想趁此機會和中居正廣一起打全日本混合比賽了」。