安以軒5年前和身家百億的澳門德晉售團CEO陳榮煉結婚，婚後陸續生下一兒一女，集滿「好」字。1月底陳榮煉竟傳捲入當局破獲一起不法經營賭博及洗錢案，澳門警方隔天開記者會證實逮捕了陳姓、蔡姓兩位嫌犯。而安以軒沉默2個月後，最近傳出救夫復出，微博流出一張她上工前的自拍照，看來依舊美艷動人，但也有網友心疼說：「眼睛沒了靈氣」。

早年演出《鬥魚》走紅的安以軒，2017年和陳榮煉結婚後就把重心放到家庭，不時分享與兒子「66」、女兒「娃寶」相處的天倫照，去年10月娃寶滿周歲，安以軒曾發文透露老公買了巨鑽送給女兒當禮物，她感動寫下：「秋天是豐收的季節，去年的這個時候我收穫了最溫暖的妳，謝謝妳來做我的女兒，妳讓拔拔（爸爸）更溫柔，讓6哥（陳榮煉）不孤單」，並分享丈夫大方送給女兒10.22克拉的心型裸鑽。

網友爆料安以軒復出工作。（圖／翻攝自飯圈雜談微博）

豈料大陸警方近來全面掃蕩不法經營賭博案件，去年11月太陽城集團前主席周焯華（洗米華）因涉及在大陸非法開賭場，經溫州檢察院批准並於澳門被捕，陳榮煉旗下的德晉集團等其他幾家公司也捲入，1月底澳門警方在記者會上證實逮捕陳姓、蔡姓兩位嫌犯，但兩人在拘捕期間一度拒絕合作，兩人最終因涉嫌非法經營賭博、洗黑錢等罪名遭捕，陳嫌與操控集團非法經營網上賭博有關，而蔡嫌則是協助陳嫌進行相關活動。

網流傳疑似安以軒工作自拍照。（圖／翻攝自明星八卦播報微博）

對此，安以軒公司當時表示：「藝人私事不作回應，謝謝」。而最近「飯圈雜談」、「明星八卦播報」等多個八卦微博則瘋傳一張安以軒回歸工作的自拍照，推測她為了家人復出，照片中她頭上頂著髮夾，一雙招牌大眼依舊相當動人，但也有人覺得她眼神憔悴、沒了靈氣，但對復出工作流言，安以軒尚未回應，不知真偽。