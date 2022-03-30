散熱風扇廠力致(3483)2021年每股盈餘為5.34元；受惠於通訊、電競NB及車載產品出貨逐步放量，力致董事長饒振奇表示，今年營收可望比去年好，預估將年增雙位數。

力致過去產品以NB風扇為主，目前NB風扇市佔率高達40%，近幾年公司致力佈局多元產業，包括：通訊產業、車載等，非NB產品佈局成果已開始顯現。

力致2021年合併營收為78.19億元，年增33.38%，營業毛利為14.64億元，年增7%，合併毛利率為18.73%，營業淨利為4.09億元，年減16.59%，稅後盈餘為4億元，年增35.41%，每股盈餘為5.34元；力致董事會決議每股配息3元，包括2.5元現金股息及0.5元股票股利。

由於今年電競NB有較大的成長，且電競NB會用到兩顆風扇，力致預估，今年NB風扇產品出貨量還是會成長，非NB產品成長主要動能是通訊及車載產品，其中通訊產品包括：小基站、交換機及智慧型手機，目前智慧型手機熱管已開始出貨韓系手機廠，手機TGP認證已結束，如果沒有意外，下半年有機會量產供貨，車載部分，公司產品以風扇為主，預估今年通訊及車載產品營收會有一定幅度的成長。

2021年非NB產品佔力致營收比重約10%，力致預估，今年非NB產品佔比將拉升到30%，其中通訊產品佔比約15%，車載產品佔比約6%到8%。

力致今年前2月合併營收為11.81億元，年增19.74%，饒振奇表示，今年上下半年營收約4:6，全年營收可望比去年好，預估將年增雙位數，由於材料漲價已經適度反應，毛利率可望超過20%。