台灣本土疫情多點爆發，截至目前已有17條傳播鏈感染源待釐清，因此中央流行疫情指揮中心也呼籲民眾提高警覺。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，感染人數的多寡已不重要，關鍵在於65歲以上長者兩劑疫苗覆蓋率仍不到九成，呼籲還沒打疫苗的人快打，因為我們終將面對病毒海嘯來襲的最後考驗。

謝宗學昨在臉書上發文指出，17條不明感染源的傳播鏈遍及台灣多個地區，雖然目前仍以北台灣為主、南台灣次之，但東台灣與中台灣也開始出現不明感染源的傳播鏈，這意味著病毒隨著人流的移動逐漸擴散至全台灣。

謝宗學表示，感染Omicron無症狀和輕症人數比例高，病毒更是難防堵，但現在的重點已經不是感染人數的多寡，而是整備醫療量能物資和確實執行輕重症分流，讓演變成重症患者可以得到適當的醫療照顧。

謝宗學透露，重症率低的基礎是建立在疫苗覆蓋率之上，目前65歲以上的長者兩劑疫苗覆蓋率仍然不到九成，這是目前最值得擔心的部分，一旦疫情擴散到無法控制，這一成多沒有接種疫苗基礎劑的長者將對醫療體系產生極大的衝擊。

謝宗學也說，目前疫苗量能充足，建議打接種兩劑疫苗的國人，盡快去打第三劑追加劑，做好充足準備，因為我們終將面對病毒海嘯來襲的最後考驗。

而台灣本土疫情多點爆發，不明感染源事件不斷增加，據指揮中心統計，截至目前已有17條待釐清傳染鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，指揮官陳時中籲提高警覺。