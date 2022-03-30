竹市關東國小1學童確診，校方一早公告全校即起停課至4月10日。（摘自關東國小網站／陳育賢新竹傳真）

新竹市東區關東國小30日一早公告訊息，指接獲通報校內有1學童確診，即日起全校停課至4月10日，停課期間不供餐，11日復課。市府稍後證實有學童經醫院通報確診，稍晚將統一說明，全校則展開普篩，今天將採檢2000多人。

關東國小官網今早發出公告，以「3／30起停課至4／10，停課期間不供餐，4／11復課」為題，今起停課，校內的家長群組則接獲校方通知指有1學童確診，因此全校將停課至4月10日。

校方並表示，3月30日雖停課但要到校，請師生於教室等候採檢，採檢完畢後統一放學，預計中午結束篩檢工作。

市府稍後也證實，該校有學童昨晚經醫院通報確診，所以市府和校方決定，該校自今起停課，且由於清明連假在即，所以該校提早放春假停課至4月10日。市府漏夜協調地區醫院進駐校園，今早全校普篩，預計採檢2000多人PCR今日採檢完畢。相關疫情仍依中央疫情指揮中心公布為準。