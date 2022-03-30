世界盃足球資格賽繼續開踢，今天凌晨迎來重頭好戲，葡萄牙對上淘汰義大利的北馬其頓，最後葡萄牙靠著球星B.費南德斯(Bruno Fernandes)梅開二度，順利以2：0擊退對手成功取得世界盃門票，此外由世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)率領的波蘭也獲勝，以2：0擊退瑞典同樣挺進世界盃。

北馬其頓上周淘汰義大利，讓對方連兩屆無緣世界盃，使得葡萄牙完全不敢掉以輕心，陣中球星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)有可能鎩羽而歸，不過他們沒讓球迷失望，這場比賽C羅雖然仍沒進球，但第32分鐘為B費送出漂亮助攻，拿下關鍵首球，下半場第65分鐘B費再衝入禁區接獲隊友妙傳，在對方門將前強勢進球。

最後葡萄牙就靠這兩波攻勢擊敗對手，終結北馬其頓的童話之旅，順利拿下世界盃門票，這也是C羅生涯第5次踢進世界盃，本季低迷的他有望在年底重拾身手。另外新科世界足球先生萊萬率領波蘭對抗瑞典，此戰同樣決定雙方生死，第48分鐘萊萬主罰12碼，選擇踢向球門中間，順利進球取得1：0。

而雙方僵持了相當久，一直到第72分鐘波蘭攻勢再起，中場球員傑林斯基(Piotr Zielinski)切入禁區射向球門右側，瑞典門將嘗試撲接失敗，波蘭在比賽末段取得2：0領先，最後守住球門到最後，成功闖進世界盃，萊萬將在年底的比賽大展身手，可惜的是瑞典球星伊布拉希莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)只能抱憾出局。