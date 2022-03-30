清明連假即將在本周六（4月2日）開始，蝦皮購物也看準時機推出「4.4划算剁手節」，攜手Mister Donut、麥當勞、85度C等熱門美食品牌，祭出野餐點心下殺3元起，4月4日當天更祭出全站199元起免運、商城85折神券、超便宜1元起三大優惠，現上線領免運券玩遊戲，還有機會抽台灣大車隊的418元計程車乘車金等總價值超過15萬豪禮。

蝦皮購物祭RAZER BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版優惠，原價4390元，4月4日當天凌晨0點祭限量優惠價1元。（蝦皮購物提供）

另外3月31日到4月4日期間，蝦皮購物再推出2022規模最大「線上EL春電展」 ，明日（31日）起至4月4日活動期間，天天0點狂撒EL商城85折券，最高省2000元，深夜凌晨1點到4點夜貓時段，再限定3小時熱門家電商品下殺5折起，精選超過40家品牌最高再享10倍蝦幣回饋，更推出微軟 XBOX Game Pass 終極版流血價722元。4月1日至8日的米粉節前50名下單新機，再送市值2000元的妮維雅身體保養組。