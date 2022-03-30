今年初建商收到署名鎮瀾宮現任董事長顏清標的恐嚇信件，要求捐1億現金給廟方，否則要請吃「慶記」，顏清標當時除發表聲明斥責，以恐嚇取財、勒索方式寄黑函「嚴重影響鎮瀾宮信譽」並報警，警方組成專案小組調查，於28日逮捕太平區李姓犯嫌，查扣犯案用之毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案依恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台灣台中地方檢察署續行偵辦。

警方指出，台中市北屯區某建商，1月24日收到1封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者書明「大甲鎮瀾宮」；對此，顏清標復於1月25日聲明指出，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，遂訴請偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊及受理，並組成專案小組，報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，經縝密調查，鎖定對象，警方除調閱李嫌前往郵局寄發黑函監視器畫面，並查扣毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等犯罪事證，將其逮捕。