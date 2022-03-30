中國國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利3月29日舉行網路視訊會晤。（中國外交部官網）

據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利3月29日舉行網路視訊會晤，談俄烏問題與中歐關係。王毅表示，中歐作為世界多極化進程中的兩大力量，應保持經常性戰略溝通，不斷增進相互理解；博雷利主動提到，歐盟堅持一個中國政策，歐盟整體和所有成員國都不會、也不應偏離這一立場。

王毅說，當今世界進入新的動蕩變革期。中歐作為世界多極化進程中的兩大力量，應保持經常性戰略溝通，不斷增進相互理解，持續拓展合作共識，共同應對各種全球性挑戰。雙方要籌備好下階段高層交往，為雙方合作提供戰略指引，向世界釋放積極信號。

博雷利表示，歐中是世界上重要的戰略力量，也是全球經濟復甦增長的支柱。當前歐中關係面臨一些具體問題，但歐方仍致力於改善提升雙邊關係。

博雷利重申，歐盟堅持一個中國政策，歐盟整體和所有成員國都不會、也不應偏離這一立場。歐中應加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高層交往取得積極成果。

博雷利說，烏克蘭戰火仍在持續，對歐盟和全球造成嚴峻影響。歐方呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大規模殺傷性武器、防止規避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。

王毅表示，中方對烏克蘭戰火仍未平息感到痛惜。中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，並一直以自己的方式，為推動局勢降溫、早日實現和平作出努力。中方願同國際社會一道，繼續呼籲停火止戰、呼籲推動和談、呼籲防止大規模人道危機、呼籲打開通往和平的大門。

王毅強調，中國的立場清晰明瞭，在戰爭與和平問題上，中方站在和平一邊；在單邊制裁與對話談判之間，中方站在對話一邊；在拱火澆油與降溫滅火之間，中方站在降溫一邊。時間將證明，中國的立場是負責任的，也是經得起歷史考驗的。

王毅強調，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權獨立自主地決定自己的對外政策。事實證明，冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已經行不通了，選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。

王毅提醒，極限制裁只會導致互相傷害，使形勢更加複雜，矛盾更加激化。讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法。中方願同各方一道，照顧各方正當合理關切，朝著爭取俄烏衝突盡快解決、歐洲盡快恢復和平的大方向做出努力。

博雷利進一步介紹了歐方立場並表示，歐方不尋求改變俄羅斯的政治體制，不希望看到局勢升級，反對任何形式的新冷戰和陣營對抗。