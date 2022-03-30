2022高雄大港開唱27日落幕，吸引許多民眾到場朝聖，散場後遺落不少隨身物品，主辦單位整理出140件遺失物，包括AirPods耳機、鑰匙、髮圈、身分證件、太陽眼鏡等，並將其拍照PO上網供網友認領，不過編號114的遺失物看起來一整坨黑色，讓人無法分辨，引發網友討論，就連藝人炎亞綸也忍不住留言，「都沒人好奇114是什麼？」

大港開唱主辦單位28日在臉書粉專上傳5張照片，都是民眾參加演唱會後遺留的物品共140件，其中光是帽子就有15頂、14張身分證件、12支太陽眼鏡、8個冷水瓶、8串鑰匙及錢包鑰匙等物品，當中還有6支單個AirPods、2支只剩左腳的夾腳拖，令網友看得忍不住笑，「單支是要怎麼認領？靠耳屎辨認嗎？」、「整排耳機要怎麼認啦！我笑死」、「鑰匙掉了的那些人是要怎麼回家啦」、「怎麼每年都會有落單的拖鞋」、「掉一隻拖鞋到底是掉怎樣啦」。

眾多遺失物中，最獲得關注的則是編號114，一坨黑色物放在白色的塑膠袋，不僅網友關注，就連藝人炎亞綸也忍不住留言，「都沒人好奇114是什麼嗎？」其他網友則瘋猜，「那個是假髮嗎？還是髮菜？」、「114到底是什麼啊？好神祕喔」、「114八成是猛毒」、「114是海菜啦」、「114我快笑死，帶髮菜去嗨嗎？」

大港開唱主辦單位也在貼文中表示，若在圖片中發現自己遺落的物品，可以私訊粉專，留下姓名、電話、地址及遺失物編號，在4月8日周五前回覆，逾時不候。