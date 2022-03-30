驅動IC大廠聯詠的員工分紅獎金引起關注，傳出至少都有30個月的水準，代表一般工程師就能獲得200萬以上的分紅，甚至有網友Po出獎金總額達1120萬的薪資單，獲得網友們熱烈討論，許多人笑稱，新竹錢淹腳目，竹北房價又要漲一波了。

工商時報報導，業界人士指出，聯詠2021年員工分紅有30個月（薪）以上的高水準，其中一般工程師就有200萬以上的分紅獎金，經理級以上甚至上看千萬元規格，且當中還不含既有的季獎金跟薪水，預期會在2022年的3月、6月、9月、12月等四個月分派分紅獎金，但前提是員工必須在職。

有網友也在PTT論壇上發文表示，「大概是這輩子最高的分紅了，發文紀念一下，我是去年快要兩倍，應該有人超過兩倍的吧，光分紅就比去年年薪高了，感謝滷肉（聯詠）雖然一半左右都要繳稅了。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人笑稱新竹房價又要上漲了，「新竹錢淹腳目」、「竹北房價又要衝一波」、「看來竹北開70萬太便宜了，至少100」、「看來新竹的房價還有上漲的空間」、「竹北房價真的委屈了」、「竹北賣太便宜了，要超過台北100/p才是合理價位。」

此外，有網友在留言處Po出分紅獎金總額高達1120萬的薪資明細，再度讓網友們暴動，「每年一千萬，很可怕」、「上面的圖也太狂了，整包破千」、「破千那個也太扯」、「同事問我為什麼跪著看手機」、「光分紅就破千，真的太誇張」、「分紅千萬直接約房仲看房了，買什麼車。」