本土疫情持續延燒，台北市傳出一所高職有一名學生確診，校方已緊急宣布同班級停課；另外，還有一所國小附幼一名學生確診，今天起全園停課。市府表示，將在下午記者會說明。

台北市中山區某高職表示，聽到有學生家屬確診，學生被匡列居家隔離後，就趕快舉行緊急防疫會議，要求這名學生同班級先預防性停課，同時不斷跟教育局、衛生局保持密切聯繫。

中正區某小學附設幼兒園指出，有一名學生因為曾與確診者有接觸，所以昨天已經先請假未到校。經通知學生確診後，已經在昨天晚間開會討論，決議全園停課到4月7日，至於是否要安排篩檢，會由教育局、衛生局評估。

此外，大安區某國小今天有也30 名師生預防性停課，校長說明，因為4年級有一個班級的老師確診，已請同班級及相關接觸者在家等候疫調通知，且這名老師警覺性很高，因為住在新北市中和區某社區，自覺身體不舒服就自主檢測，禮拜一就先請假沒來上班了。

台北市政府表示，已掌握相關訊息，疫調工作仍在進行中，將在下午舉行記者會說明。