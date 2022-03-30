桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議時透露大潭相關群聚新增8個案，其中桃園5名、另3名外縣市，部分居隔陰轉陽，宣布除發生群聚的中華工程工區已全面採檢，為了預防起見，另一丸紅公司負責的工區也要全面採檢，他也提到復旦高中60位、中原大學400位採檢結果都陰性，涉及班級和學系仍要預防性停課10天和居隔。

鄭文燦說，大潭電廠群聚感染事件雖然是新竹縣新豐宿舍衍生，但職場大潭工區人數相當多，共有3個工區，昨再擴大匡列採檢增加8個案，5個是桃園、3個外縣市，已漏夜疫調並匡列相關接觸者採檢，也通知戶籍地新北進一步疫調，直指染疫者除了移工之外還有包商跟台電本身人員，新增個案會在指揮中心公布後再說明詳細疫調情況。

鄭文燦說，大潭共有3個工區，中華工程工區已全面採檢，為了預防起見，另一工區為丸紅公司負責，也要全面採檢，以了解各工區間是否有足跡重疊，請衛生局確實執行。

鄭文燦也提到，確診者也牽涉到4學校，也擴大採檢接觸者，包括中平國小10位、東勢國小430位、復旦高中60位、中原大學400位，採檢結果都陰性，但仍要預防性停課跟居家隔離10天，也指示各校配合做好師生關懷。