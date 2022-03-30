台灣自2020年開始，出生人數低於死亡人數，進入「生不如死」的人口負成長；主計總處最新資料也顯示，2021年台灣總缺工24.8萬人，創近年新高。少子化及缺工浪潮的湧現，已讓台灣企業深刻感受「人才荒」的危機，為此，國泰金控、台達電子、台灣IBM、信義房屋等逾百家知名企業及大專院校，共同響應參與「TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」，透過六大指標培育台灣人才，同時也要輸出業界專業技能到大專院校，協助學校共育人才。

有鑑於台灣面臨的少子化、缺工問題，Citrix、Korn Ferry等管顧機構調查也都指出，超過8成的企業雇主認為，員工每年至少要有一次的Reskill（學新技能）及Upskill（提升技能），才能維持職場競爭力。「人不夠用、技不足新」，因此，《天下雜誌》、天下學習與《Cheers快樂工作人》籌組行動聯盟，並獲得141家百家企業和大專院校響應。

TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟訂定六大指標作為企業指引，包括展現企業社會責任、使員工感受到工作價值，招募多元族群員工、達成平等共融，了解員工心聲、建立信任及尊重文化，提供合理且具競爭性的薪酬，提供優於勞基法的工作安全環境、多元彈性員工福祉設計，也要培養員工技能、協助員工發揮個人潛能，同時敏捷回應市場，提供與時俱進的產品和服務。

信義房屋參與台灣人才永續行動聯盟，在人才成長部分，積極推動集團數位創新，導入「Proptech」房地產科技，希望以數位賦能提升效率。（圖／信義房屋提供）

國內房仲龍頭公司信義房屋本就長期落實企業社會責任，包括2030年將達成「每筆不動產仲介服務碳排放量減少45%」、「溫室氣體碳排放量減少90%」、「人均用水量減少30%」目標，長期則要邁向淨零排放。

員工部分，信義房屋固定發放每年稅後營業利益1／3給員工作為年終獎金，另有價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」，績優業務並規劃留任獎勵金，幕僚人員也會每年參考市場薪資水準調整薪資，根據2020年統計，非主管職務員工之薪資中位數達83.4萬元，約較前一年成長5.4%。此外，透過推動集團數位創新，導入「Proptech」房地產科技，數位賦能以提升效率，搭配多元的教育訓練及透明升遷管道，例如2020年員工平均受訓時數為44.6小時，盼兼顧員工在經濟、個人發展、身心健康等層面的均衡。

信義房屋也表示，聯合國2015年宣布的17大項「2030永續發展目標（SDGs）」，信義房屋做為世界公民的一份子，透過加入台灣人才永續行動聯盟，也是回應其中第17項「多元夥伴關係」，協力促進永續願景。