中市運動局積極加強運動場域的相關防疫清消作業。（台中市政府提供）.

今年全國中等學校運動會自由車項目，將自4月8日至11日於台中市清水自由車場登場。因應國內本土疫情升溫，為迎接來自全國各界自由車好手，運動局積極展開自由車場運動場域防疫清消作業，賽事前全面進行消毒；賽事期間將由全中運籌備處依據全中運防疫規定辦理，落實防疫措施。

運動局長李昱叡說，教練、選手及入場觀賽者務必遵守防疫規定，依據111年全國中等學校運動會因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫作為，選手及隊職員須檢附相關健康證明文件才能參賽。

入場觀賽民眾須持可辨識的身分證件、完整接種疫苗2劑且滿14日的證明或篩檢證明，並落實QR Code簡訊實聯制、配合場館防疫工作及全面禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥等，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

運動局強調，該局持續清潔維護並擴大消毒，包括路過頻率高的出入口及步道、座椅、遊具、體健設施，廁所也提高清消頻率，搭配次氯酸鈉消毒液噴灑等標準作業程序，確保戶外運動場域完成清消。