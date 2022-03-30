假冒「顏清標」恐嚇建商1億 媽祖起駕前夕藏鏡人落網：我親綠(戴志揚翻攝)

一名家住台中市的70餘歲李姓男子，因常看政論節目名嘴狂批鎮瀾宮假借信仰名義實為斂財，一時氣憤下，竟以大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義寄出恐嚇信給建商，內文寫著「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，建商報警後，顏清標也氣得出面澄清，台中警方經2個多月調閱50處郵筒監視器，終於查出李嫌蹤跡，警方上門逮人時，李嫌表達自己是親綠立場，一時受到名嘴言論影響氣憤不過才寄出恐嚇信。

假冒「顏清標」恐嚇建商1億 起駕前夕藏鏡人落網：我親綠。(戴志揚翻攝)

警方調查，臺中市北屯區某建設公司1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者書明「大甲鎮瀾宮」；對此，顏清標復於1月25日特別出面聲明指出，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，遂訴請偵辦。

臺中市政府警察局刑事警察大隊及受理分局立即組成專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，經縝密調查，鎖定對象，於28日持搜索票前往本市太平區李姓犯嫌住處執行搜索，當場查扣犯案用之毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案復依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請臺灣臺中地方檢察署續行偵辦。

臺中市政府警察局再次重申，對於治安暴力，絕對零容忍，將持續貫徹嚴正執法決心，警察絕對有能力讓臺中市民安居樂業。