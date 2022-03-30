鏡電視爭議延燒，立法院交通委員會今天舉行「近年新聞台爭議風談國家通訊傳播委員會審查制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，民眾黨立委蔡壁如於會前再度提出質疑，根據調查發現，去年9月，包括鏡週刊的副社長陳志峻在內，至少有39人在鏡電視領錢，但名字卻掛在鏡週刊，為鏡週刊工作，難道這不是違法嗎？國家通訊傳播委員會（NCC）卻完全不調查，她要具名向NCC檢舉「鏡電視與鏡週刊違法共用人力」。

蔡壁如指出，鏡電視事件，不只是鏡電視的內部事務，涉及的是我國的新聞自主與言論自由，是民主法治國家的最後一道防線。

蔡壁如日前踢爆，「大量鏡周刊員工的薪水，是由鏡電視支付，2021年10月31日當天高達113人退出勞保；最近一次的調動是在今年的2、3月間，還有人員從鏡電視調動至鏡周刊。」此外，蔡壁如也質疑，鏡周刊董事長裴偉透過「顧問合約」參與鏡電視的經營，難道NCC連有人具體檢舉，卻聽信鏡電視回函解釋，當作沒看到、沒聽到。

蔡壁如今天公布自行調查結果，酸NCC只要花點錢買鏡週刊再一一比對，很簡單，很快也得出答案。但是NCC查都不查，就只說他們的調查結果是：鏡電視在今年1月回覆說，鏡電視和鏡週刊都沒有人事共用的情形。所以是鏡電視說沒有，就沒有。

蔡壁如追查發現，光是去年的9月，包括鏡週刊的副社長陳志峻在內，就至少有39人在鏡電視領錢，但名字卻掛在鏡週刊，為鏡週刊工作，領鏡電視的錢，她將拿著相關資料向NCC具名檢舉。

蔡壁如強烈質疑，鏡電視領薪水，鏡週刊出新聞，這不是違法，什麼是違法？NCC當初為什麼不調查？鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？