近期國內新增數起不同場域且感染源待釐清的群聚事件，顯示社區傳播風險上升，中央流行疫情指揮中心宣布今4月1日至30日，將強化酒店、理容院等特定娛樂場所防疫，新竹縣警察局28日起即動員警力，執行防疫稽查專案勤務，將特定娛樂場所做重點臨檢及宣導。

縣警局指出，針對特定場所從業人員及顧客，宣導4月實施的強化規範，並核對疫苗接種證明及實聯制落實情形，對未提供疫苗接種證明者予以勸導，全面啟動加強竹縣防疫工作，防堵疫情傳播鏈蔓延。

同時，為防止高風險娛樂行為引發群聚感染，竹縣警方將特定營業場所列入重點臨檢場所，避免成為疫情溫床，針對該場所防疫規範落實情形加強稽查，並敦促業者配合宣導指揮中心最新防疫作為。

縣警局再次提醒強化防疫作為規範於4月1日起正式實施，民眾應提供至少接種3劑疫苗證明，始可進入特定娛樂場所。所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，且即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務，警方將嚴正執法，力守防疫陣線。