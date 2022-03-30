高市府觀光局表示，素有「平地櫻花」之稱的花旗木，每年三月底陸續開花，此時六龜的花旗木正是盛開季節，沿著台27線、28線一路盛開，猶如浪漫的粉紅色公路，還有其他地點都能追花打卡，如茂林國家風景區管理處新威遊客中心、神威天臺山、諦願寺、寶來花賞溫泉公園等，4月的六龜洋溢一片幸福粉紅海。

在這賞花泡湯的好時節又逢連續假期，觀光局與六龜觀光休閒協會，4月2至3日連續2天晚上7點至10點，合作推出「寶來野人音樂祭」活動，2日在寶來溫泉區的「聚寶來景觀休憩餐飲中心」，3日在不老溫泉區的「美崙山溫泉度假山莊」。這是首次在六龜山城舉辦春天音樂表演，活動邀請在地原住民表演團體，有「黑色素、美麗行動、良辰吉士、A Song、尿布樂團及聲林之王陳景皓」等精彩樂團，陪民眾狂歡一整夜，感受原住民帶來的天籟歌聲，high翻不老及寶來兩大溫泉區。

圖說:追過瑪夏賞螢季，再來一趟六龜體驗寶來及不老的溫泉，一同感受親子泡湯的樂趣。(觀光局提供)

台27線、28線花旗木大爆發，連假來東高雄打卡最夯！追過瑪夏賞螢季，還想要踏青、賞花、泡湯、露營及步道輕旅行，六龜的寶來及不老溫泉區一次，暢遊自然森濤，帶民眾進入滿滿芬多精的仙境，體驗戶外原民音樂祭的天籟饗宴，享用在地食材的美味料理，如您有預定六龜觀光休閒協會所合作之溫泉業者夜間泡湯，再加碼送限量市價800元體驗遊程（只到4月底），也非常歡迎民眾來六龜寶來不老溫泉區使用5倍券，花好、吃好、泡好、買好，體驗獨特山城魅力。

圖說:到寶來品嚐在地特色美食料理，絕對不能錯過「甕仔烤雞」。(觀光局提供)

高雄後花園有許多在地的獨特觀光魅力，像是滿山花旗木的「神威天台山」、奇特地景的「十八羅漢山」、人氣打卡景點「六龜大佛」、日據時代遺址「浦來溪頭社戰道」、寶來溫泉區「檨仔腳」、新發社區「茶園導覽+茶道體驗」及絕不能錯過的「甕仔烤雞」美食等，不管是親子路線、宗教人文路線或是搭乘大眾交通工具的自由行路線，來趟六龜皆可滿足你的需求，趁著連假假期，體驗達人遊玩路線，攜家帶眷一起享受東高雄山城春暖花開、宜人氣候的愜意旅遊吧！觀光局溫馨提醒，防疫期間出遊能需遵守中央疫情指揮中心相關防疫規定，戴口罩、勤洗手，確實做好防疫措施，才能保護你我，開心出遊。