National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，我們今天早上看到了一些好消息，但對任何事我們都必須抱持保留態度，我們必須看到事情真的發生，而非只是空談。

Raymond James固定收益研究部門常務董事Ellis Phifer表示，雖然我認為聯準會採取激進緊縮周期的最終結果是經濟陷入衰退，但這並不會馬上發生。就歷史來看，在每一次經濟衰退之前，兩年/10年期債息曲線都會「倒掛」，但並非所有「倒掛」都會導致經濟衰退。且通常在倒掛出現約13個月之後經濟才會衰退，而衰退也通常發生在聯準會已完成升息周期，以及債息曲線再次轉趨陡峭時。

★類股

標普500指數11大類股中，僅能源股收黑（跌0.44%），受原油價格下跌拖累。

地產股上漲2.85%，在標普500指數11大類股中漲幅最大，並創下1月28日以來最大單日漲幅，顯示部分投資人認為雖然有通膨壓力，但經濟不至於陷入衰退。

★重磅股

重量級科技股全面上漲，蘋果漲1.91%、微軟漲1.52%、亞馬遜漲0.19%、谷歌母公司Alphabet漲0.74%、特斯拉漲0.71%、臉書母公司Meta漲2.80%、網飛漲3.52%。

晶片股表現尤其亮眼，德儀漲2.87%、恩智浦漲2.81%、應材漲2.75%、美光上漲2.74%、超微漲2.49%、高通漲1.65%、輝達漲1.55%、英特爾漲1.44%。

道瓊指數成分股漲多跌少，Visa漲3.33%，漲幅最大；其次為Nike 漲3.21%，波音亦上漲3%。

★焦點股

聯邦快遞勁揚3.70%，收在238.57美元。該全球快遞巨頭宣布總裁兼營運長Raj Subramaniam將晉升成為總裁兼執行長。董事長兼執行長Frederick W. Smith則改任執行董事長。此人事安排自2022年6月1日起生效。

蘋果勁揚1.91%，收在178.96美元，為連漲第11個交易日，創下2003年iPhone手機問世以來最長的連漲升勢，也全面收復了今年以來的失土。其股票市值目前回到2.92兆美元，將再度挑戰3兆美元大關。目前蘋果股價仍較今年1月3日創下的歷史收盤新高下跌約1.7%，也就在當天蘋果市值站上3兆美元大關，率先群雄抵達這個重大里程碑。蘋果將於4月28日公布第二財季財報。

疫苗股漲跌不一，輝瑞跌0.99%，莫德納大漲4.37%。美國食藥管理局（FDA）周二批准為50歲或以上民眾接種第二劑輝瑞或莫德納新冠疫苖加強針（即第4針）。

GameStop收跌5.11%，AMC Entertainment收漲0.38%，盤中一度分別崩跌14%和近10%。「迷因股」交投爆量，股價陷入劇烈震盪，目前原因不明，但這兩檔股票都在近來美股反彈中隨勢大漲，可能有些投資人藉機將獲利入袋。

★台股ADR

台股ADR全面收高，台積電ADR漲2.75%，收在109.25美元，換算台股價格為628.52元。

聯電ADR漲1.06%，收在9.56美元，換算台股價格為55元。

日月光ADR漲1.50%，為7.46美元，換算台股價格為107.29元。

中華電信ADR漲0.54%，為44.68美元，換算台股價格為128.52元。(2-2)